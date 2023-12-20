Си Цзиньпин заявил, что развитие отношений РФ и КНР отвечает интересам народов двух стран

Председатель КНР отметил, что "Китай поддерживает российский народ на выбранном им пути развития"

ПЕКИН, 20 декабря. /ТАСС/. Взаимодействие Москвы и Пекина является стратегическим выбором, основанном на фундаментальных интересах России и Китая. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Пекине с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.

"Поддержание и развитие китайско-российских отношений - это стратегический выбор обеих стран, основанный на фундаментальных интересах наших народов", - подчеркнул Си Цзиньпин. "Китай поддерживает российский народ на выбранном им пути развития", - указал китайский лидер.

По его словам, в следующем году, когда Пекин и Москва будут отмечать 75-летие с момента установления дипотношений, Китай готов совместно с Россией "непрерывно усиливать положительный эффект политических отношений на высоком уровне" и вместе "всесторонне содействовать экономическому и социальному развитию стран и их национальному возрождению".

Премьер-министр РФ 19-20 декабря находится с визитом в Пекине. Ранее он встретился с премьером Госсовета Ли Цяном. Они провели 28-ю регулярную встречу глав правительств России и Китая.