Си Цзиньпин заявил, что КНР и РФ должны использовать экономическую взаимодополняемость

Председатель КНР отметил необходимость "постоянно обогащать содержание сотрудничества, углублять взаимодействие в экономике и торговле, энергетике, взаимосвязанность в других областях"

ПЕКИН, 20 декабря. /ТАСС/. Москва и Пекин обязаны в полном объеме использовать преимущества политического взаимодоверия и взаимодополняемости экономик двух стран. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Пекине с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.

"Мы должны в полной мере использовать преимущества политического взаимодоверия, взаимодополняемости экономик, взаимосвязанности инфраструктуры и стремления народов к общению", - заявил Си Цзиньпин. Он указала на необходимость "постоянно обогащать содержание сотрудничества, углублять взаимодействие в экономике и торговле, энергетике, взаимосвязанность в других областях, а также совместно поддерживать безопасность и стабильность производственных цепочек и цепочек поставок".