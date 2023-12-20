Военный лидер ХАМАС Синвар дважды избежал встречи с израильскими военными

По данным 13-го телеканала, собранные ЦАХАЛ разведданные указывают на то, что лидер ХАМАС постоянно перемещается и не остается надолго в каком-то одном месте

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 декабря. /ТАСС/. Военный лидер радикального палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар за последние дни дважды смог избежать встречи с израильскими военными. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

По ее данным, силам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) два раза удавалось добраться до туннелей в секторе Газа, где, как считается, скрывался Синвар и покидал эти убежища незадолго до прибытия военных.

В свою очередь, 13-й канал израильского телевидения со ссылкой на неназванные источники сообщил, что собранные ЦАХАЛ разведданные указывают на то, что лидер ХАМАС постоянно перемещается и не остается надолго в каком-то одном месте. Считается, что в настоящее время Синвар скрывается в Хан-Юнисе после того, как смог выехать с севера сектора, спрятавшись в гуманитарном конвое, направлявшемся на юг в начале эскалации вооруженного конфликта ХАМАС с Израилем.

Ранее на этой неделе представитель американской администрации высокого ранга, отвечая на вопрос о том, ставит ли Израиль устранение Синвара основной целью операции в секторе Газа, заявил, что дни военного лидера ХАМАС сочтены. По его словам, "не имеет значения, сколько времени на это уйдет".

Синвар возглавляет ХАМАС с 2017 года, сменив в качестве лидера радикалов Исмаила Ханию, который сейчас проживает в Катаре и является председателем Политического бюро организации.

В 1989 году Синвар был приговорен к четырем пожизненным срокам за планирование похищения и убийства двух израильских солдат и четырех палестинцев. Спустя 22 года он был освобожден в рамках сделки, заключенной Израилем для возвращения захваченного солдата ЦАХАЛ.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных поселений и захватом более 200 заложников. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.