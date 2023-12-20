СМИ: американская военная база на западе Ирака подверглась ракетному удару

По данным портала Shafaq News, разрушений и пострадавших в результате удара нет

КАИР, 20 декабря. /ТАСС/. Военная база США Айн-эль-Асад в иракской провинции Анбар подверглась ракетному удару. Об этом сообщил информационный портал Shafaq News со ссылкой на источник в силах безопасности Ирака.

По его данным, база была атакована ранним утром. Разрушений и пострадавших в результате удара нет. Ни одна организация пока не взяла на себя ответственность за инцидент.

8 декабря ливанский телеканал Al Mayadeen заявил, что Айн-эль-Асад подверглась ракетному удару одновременно с военной базой США, расположенной возле газового месторождения Конико в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

30 ноября отряды шиитского движения "Исламское сопротивление Ирака" опубликовали в своем Telegram-канале официальное заявление, в котором предупредили США, что "увеличат количество вооруженных операций в Сирии и Ираке, поскольку американский противник продолжает оказывать военную помощь израильской армии, убивающей мирных жителей в секторе Газа и Южном Ливане".