Границу между Мексикой и США за сутки пытались пересечь более 12,6 тыс. мигрантов

По данным телеканала Fox News, 11 тыс. человек задержали при незаконном пересечении границы, более 1,6 тыс. - на пунктах пропуска

НЬЮ-ЙОРК, 20 декабря. /ТАСС/. Более 12,6 тыс. человек из Мексики попытались пересечь границу с США за сутки, что является рекордом. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источник в пограничной службе США.

По словам собеседника канала, в приграничном городе Игл-Пасс (штат Техас) за понедельник было зарегистрировано более 12,6 тыс. мигрантов. Кроме того, еще тысячи мигрантов ожидают оформления в городе Дель-Рио на юге штата Техас. Как уточнил источник Fox News, 11 тыс. мигрантов были задержаны при незаконном пересечении границы, более 1,6 тыс. - на пунктах пропуска. Во вторник утром пропускная способность объектов погранслужбы была превышена на 260%.

В понедельник пограничники задержали более 3 тыс. человек на южной границе в городе Тусон (штат Аризона). Пограничная служба была настолько перегружена, что губернатор штата Кэтлин Хоббс направила для содействия ей национальную гвардию. "Этим указом я предпринимаю действия там, где правительство этого не делает. <...> Аризоне нужны ресурсы и люди, чтобы вновь открыть контрольно-пропускной пункт в Люквилле, совладать с потоком мигрантов и поддержать безопасность границы", - приводит канал ее заявление, опубликованное в пятницу.

Ранее власти приостановили пропуск автотранспорта на одном из международных мостов в Игл-Пасс. Помимо этого, прекратили работу пешеходный мост в Сан-Диего (штат Калифорния) и переход в Люквилле (штат Аризона). 16 декабря портал Punchbowl News со ссылкой на источники сообщил, что Белый дом и Сенат Конгресса США могут представить проект соглашения об урегулировании миграционного кризиса на южной границе страны уже в ближайшие дни. Как позднее указала газета The Wall Street Journal, ряд сенаторов Конгресса США сомневается, что сделку о контроле американской границы, с которой увязывают выделение помощи Украине, удастся согласовать и заключить до западного Рождества (25 декабря).