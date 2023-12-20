СМИ: Эрдоган 15 января объявит кандидата в мэры Стамбула от правящей партии

По данным газеты Cumhuriyet, выбор такой даты обусловлен тем, что именно в этот день в 1994 году он был избран мэром крупнейшего в Турции города

СТАМБУЛ, 20 декабря. /ТАСС/. Кандидат в мэры Стамбула от правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР), которую возглавляет президент Реджеп Тайип Эрдоган, будет объявлен 15 января. Эта дата выбрана не случайно, так как связана с историей политической карьеры турецкого лидера, сообщает газета Cumhuriyet.

По данным издания, ссылающегося на свои источники, выбор Эрдоганом 15 января обусловлен тем, что именно в этот день в 1994 году он был избран мэром крупнейшего в Турции города. "Таким образом Эрдоган хочет провести параллели между выборами, на которых победил он, и предстоящими, на которых одержит победу кандидат от возглавляемой им ПСР", - пишет Cumhuriyet.

Кандидатов в мэры других городов правящая турецкая партия начнет оглашать с 27 декабря, отмечает издание.

Кандидатом от оппозиции в мэры Стамбула станет действующий глава администрации мегаполиса Экрем Имамоглу. Он представляет Народно-республиканскую партию (НРП). В Анкаре за это пост будет бороться нынешний мэр Мансур Яваш, также от партии республиканцев. Партия Эрдогана пока не объявляла своего выдвиженца на пост мэра турецкой столицы.

Стамбул и Анкара являются ключевыми городами для ПСР и оппозиции на муниципальных выборах, запланированных на 31 марта. ПСР намерена взять на них реванш за 2019 год, когда оппозиция победила в 11 основных городах Турции. Политические оппоненты правящего альянса заявляют о решимости отстоять свои прежние завоевания.

Решение о проведении выборов в местные органы власти ЦИК Турции принял в октябре. В минувшую пятницу в правительственном вестнике "Ресми газете" был опубликован обновленный календарь выборов, согласно которому предвыборная кампания в республике официально начинается 1 января и продлится до 30 марта включительно. Списки избирателей должны быть обновлены к концу дня 17 января.