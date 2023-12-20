Кэмерон заявил, что прекращение огня в секторе Газа несовместимо с ХАМАС

По мнению главы МИД Великобритании, немедленное прекращение огня возможно при устранении угрозы безопасности Израиля

РИМ, 20 декабря. /ТАСС/. Прекращение огня в секторе Газа и решение палестино-израильского конфликта путем создания двух государств несовместимы с существованием палестинского радикального движения ХАМАС. Такое убеждение высказал в интервью газете Corriere della Sera министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.

"Прекращение огня привело бы к сохранению ХАМАС, что ведет к опасности повторения атак, как 7 октября, поэтому немедленного прекращения огня не может быть, как и решения конфликта на основе существования двух государств. Это несовместимо", - сказал Кэмерон. По его мнению, прекращение огня возможно при устранении угрозы безопасности Израиля, то есть после прекращения существования ХАМАС.

Министр иностранных дел Великобритании отметил, что над решением о двух государствах тоже предстоит еще много работать, поскольку "вернуться к предшествующему статус-кво невозможно".