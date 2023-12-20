В Буркина-Фасо задержали четырех граждан Франции по подозрению в шпионаже

По данным агентства AFP, Франция "отвергает обвинения, согласно которым эти технические специалисты были отправлены в Буркина-Фасо по причинам, не связанным с работой по обслуживанию компьютеров"

НАЙРОБИ, 20 декабря. /ТАСС/. Четверо граждан Франции с дипломатическими паспортами задержаны властями Буркина-Фасо по подозрению в шпионаже. Об этом сообщило агентство AFP.

Согласно источникам агентства, власти Буркина-Фасо проводят проверку касательно деятельности в стране четырех французов, которые были идентифицированы как сотрудники Главного управления внешней разведки Франции. По данным AFP, все четверо - мужчины, они подозреваются в шпионаже. В настоящее время задержанные находятся в изоляторе предварительного заключения, им оказывается консульская помощь.

По версии французской стороны, четверо граждан Франции прибыли в столицу Буркина-Фасо Уагадугу по приглашению французской дипмиссии для проведения технических работ в конце ноября и были задержаны полицией 1 декабря. По словам неназванного источника AFP в дипломатических кругах Франции, республика "отвергает обвинения, согласно которым эти технические специалисты были отправлены в Буркина-Фасо по причинам, не связанным с работой по обслуживанию компьютеров".

Отношения между Францией и Буркина-Фасо значительно ухудшились с тех пор, как в сентябре 2022 года в африканской стране группа военных во главе с Ибрагимом Траоре пришла к власти в результате государственного переворота. Новое руководство страны объявило о роспуске правительства, приостановке действия конституции и любой политической деятельности.