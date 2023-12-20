Эмира Кувейта привели к присяге перед парламентом

ДУБАЙ, 20 декабря. /ТАСС/. Эмир Кувейта шейх Машааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах приведен к присяге перед Национальным собранием - однопалатным парламентом страны. Трансляцию процедуры ведет кувейтское государственное телевидение.

Шейх Машааль стал преемником шейха Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, ушедшего из жизни 16 декабря. Согласно конституции Кувейта, после смерти эмира престол автоматически переходит к наследному принцу, однако он может приступить к власти только после принесения присяги в парламенте.

Покойный эмир Кувейта вступил на престол 30 сентября 2020 года после смерти своего сводного брата Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, возглавлявшего страну с 2006 по 2020 год. В феврале 2006 года шейх Наваф был назначен наследным принцем по указу шейха Сабаха. Таким образом, он нарушил традицию, согласно которой эмирами становятся поочередно представители двух ветвей семьи ас-Сабах - аль-Джабер и ас-Салем.