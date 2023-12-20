FT: Индия обеспокоена деятельностью базирующихся за рубежом экстремистских группировок

Премьер-министр Нарендра Моди отметил, что "эти элементы, прикрываясь свободой выражения мнений, занимались запугиванием и подстрекательством к насилию"

ЛОНДОН, 20 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил обеспокоенность деятельностью базирующихся за рубежом экстремистских группировок, которые подстрекают к насилию. Такое мнение глава правительства южноазиатской республики выразил в интервью газете Financial Times в связи с утверждениями Вашингтона о причастности индийской стороны к якобы планировавшемуся убийству сикхского сепаратиста на американской территории.

Индия "глубоко обеспокоена деятельностью некоторых экстремистских группировок, базирующихся за рубежом", отметил Моди. По словам премьера, "эти элементы, прикрываясь свободой выражения мнений, занимались запугиванием и подстрекательством к насилию".

Ранее FT проинформировала со ссылкой на источники, что власти США сорвали заговор с целью убийства одного из лидеров сикхских сепаратистов на американской территории и выразили Нью-Дели обеспокоенность в связи с предполагаемой причастностью Индии к этому инциденту. Целью заговора, по сведениям издания, был Гурпатвант Сингх Паннун, гражданин США и Канады, член запрещенной в Индии организации "Сикхи за справедливость". Федеральная прокуратура в американском штате Нью-Йорк предъявила обвинения гражданину Индии Никхилу Гупте в причастности к данному заговору. Гупта был задержан в Чехии 30 июня, и по утверждению американской стороны, он выполнял указания являвшегося организатором убийства индийского чиновника, имя и должность которого не раскрываются.

"Если кто-то предоставит нам какую-либо информацию, мы обязательно ее изучим", проверим все изложенное, подчеркнул Моди, отметив "приверженность верховенству закона". "Нам необходимо признать тот факт, что мы живем в эпоху многополярности, - сказал Моди. - Мир взаимосвязан и взаимозависим. Эта реальность заставляет нас признать, что абсолютное согласие по всем вопросам не может быть предпосылкой сотрудничества".

Несмотря на давление Запада, 73-летний Моди продвигает, как указывает издание, прагматичную внешнюю политику, руководствуясь "национальными интересами", развивая отношения с Россией.

FT анонсирует публикацию в четверг расширенной версии материала о Нарендре Моди с изложением его интервью.