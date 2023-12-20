Внешние границы ДР Конго закрыли в связи с президентскими выборами

Эта мера будет действовать в течение 24 часов

ПРЕТОРИЯ, 20 декабря. /ТАСС/. Внешние границы Демократической Республики Конго (ДРК) закрыты в связи с проходящими в этой стране в среду президентскими, парламентскими и местными выборами. Об этом сообщила южноафриканская радиостанция SABC.

В полночь вступило в силу решение Главного управления миграции (ГУМ) ДРК о закрытии внешних сухопутных, морских и воздушных границ по причине проведения выборов, отмечает она. Эта мера будет действовать в течение 24 часов. Исключение сделано только для международных авиарейсов в международные аэропорты ДРК, которые продолжают обслуживаться.

ГУМ отметило, что полное закрытие границ будет способствовать "спокойному и организованному проведению выборов".

За пост президента борются 19 кандидатов, включая действующего главу государства Феликса Чисекеди, который добивается переизбрания на второй срок. Президентские выборы проводятся в один тур. Победителем становится кандидат, который набирает простое большинство голосов.