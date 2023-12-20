В Ужгородском горсовете проходят обыски

Журналист Виталий Глагола сообщил, что правоохранители начали проводить следственные действия в департаменте городской инфраструктуры, КП "Коммунальное дорожно-эксплуатационное предприятие" и в отделе, отвечающем за капитальное строительство

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Правоохранители проводят обыски в Ужгородском горсовете, проинформировал украинский журналист Виталий Глагола.

"Как сообщают мои источники в правоохранительных органах, сегодня утром начались обыски в рамках уголовного производства у некоторых должностных лиц Ужгородского городского совета. Около 07:00 (08:00 мск - прим. ТАСС) правоохранители начали проводить следственные действия в департаменте городской инфраструктуры, КП "Коммунальное дорожно-эксплуатационное предприятие" и в отделе, отвечающем за капитальное строительство. Детали позже", - написал он в Telegram-канале.

Других подробностей журналист не привел.

Правоохранители и местные власти пока не комментировали эту ситуацию.