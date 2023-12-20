Вольфович заявил об увеличении интенсивности ведения разведки против России и Белоруссии

Разведывательные самолеты совершают более 30 вылетов в неделю, отметил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии

МИНСК, 20 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил о возросшей интенсивности ведения западной разведки против России и Белоруссии, разведывательные самолеты совершают более 30 вылетов в неделю.

"Заметно возросла интенсивность ведения всех видов разведки против России и Беларуси. Разведывательные самолеты совершают около 30-35 вылетов в неделю", - сказал он в интервью журналу "Национальная оборона".

По его словам, НАТО, активно осваивая воздушное пространство сопредельных с Белоруссией государств, отрабатывает вопросы боевого применения авиации. "Систематически проводятся полеты американской стратегической бомбардировочной авиации с заходом в воздушное пространство Польши и стран Балтии, в ходе которых отрабатывается нанесение ракетно-бомбовых ударов по объектам на территории Союзного государства, в том числе ядерных", - сказал Вольфович. Он также указал на то, что любое крупное учение, проходящее в непосредственной близости от границ Союзного государства, может стать прологом к военной агрессии.

По словам Вольфовича, под предлогом мнимой угрозы с востока, Польша и страны Балтии стремятся превратить свои территории в военный плацдарм для развертывания группировок НАТО в регионе.

Госсекретарь отметил ускоренную модернизацию американского тактического ядерного оружия, находящегося на хранении в европейских странах, стремление Польши разместить на своей территории американские тактические ядерные боеголовки. В этих условиях, отметил он, Белоруссия и РФ принимают меры адекватного реагирования. "Один из таких шагов - размещение тактического ядерного оружия на территории Беларуси, - сказал Вольфович. - Безусловно, это вынужденная мера, но сегодня это грамотное решение лидеров наших стран призвано остановить эскалацию, которую продуцируют отдельные представители западных элит".