Генсек ОДКБ посетит Ереван 21 декабря

Имангали Тасмагамбетов встретится с главой МИД Армении Араратом Мирзояном для обсуждения итогов состоявшегося в Минске саммита организации

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов посетит Ереван 21 декабря, где встретится с главой МИД Армении Араратом Мирзояном для обсуждения итогов состоявшегося в Минске саммита организации. Об этом сообщили в пресс-службе ОДКБ.

"21 декабря 2023 года планируется визит генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова в Ереван, в рамках которого состоится встреча с министром иностранных дел Республики Армения Араратом Мирзояном. Предполагается обсуждение итогов совместного заседания Совета министров иностранных дел (СМИД), Совета министров обороны (СМО), Комитета секретарей советов безопасности (КССБ) и сессии Совета Коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ, состоявшихся в ноябре 2023 года в Минске", - говорится в сообщении.

Представители Армении не приняли участие в заседании СМИД ОДКБ, которое состоялось в Минске 22 ноября.

На совместном заседании СМИД, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности государств - членов ОДКБ стороны обменялись мнениями о военно-политической обстановке в зоне ответственности организации и сопредельных регионах. Также состоялось обсуждение итогов многостороннего сотрудничества в рамках ОДКБ и перспектив дальнейшего развития системы коллективной безопасности организации.

Кроме Армении и Белоруссии, которая в 2023 году председательствует в ОДКБ, в организацию входят Россия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.