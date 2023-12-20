МИД Британии не согласен с председателем Еврокомиссии в прогнозе о сближении Лондона с ЕС

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что его страна сделала свой выбор в ходе референдума

РИМ, 20 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании, бывший премьер Дэвид Кэмерон не разделяет мнение председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Лондон неизбежно сблизится с Евросоюзом, и, возможно, вернется в сообщество.

"Я не согласен. Великобритания сделала свой выбор в ходе референдума, мы выбрали быть друзьями, соседями и партнерами ЕС, но не его членами. И наша задача сделать функциональным наше партнерство с Европой, чтобы решать проблемы, будь то миграционную, будь то украинскую", - сказал Кэмерон в интервью газете Corriere della Sera.

На момент проведения референдума в июне 2016 года, за которым последовали несколько лет сложных переговоров о выходе Великобритании (Brexit), Кэмерон занимал пост премьер-министра. После референдума и победы решения о выходе он подал в отставку, поскольку агитировал за сохранение членства. Кэмерон признался, что не сожалеет, что настаивал на проведении референдума, потому что это было его предвыборное обещание. Он также сообщил, что рад вернуться в политику после нескольких лет паузы.

Премьер-министр Риши Сунак назначил Кэмерона руководителем МИД после перестановок в правительстве 13 ноября.