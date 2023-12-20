СМИ: в США задержали 60 участников акции в Конгрессе в поддержку прекращения огня в Газе

Демонстрации внутри здания Конгресса противоречат закону, отметил источник портала Axios

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали 60 человек, устроивших митинг в поддержку прекращения огня в секторе Газа, в ротонде здания Конгресса США. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источник в полиции Капитолия.

По его данным, представители сил безопасности знали о планах группы совершить экскурсию по зданию, а затем начать акцию протеста. "Проведение демонстраций внутри здания Конгресса противоречит закону, поэтому мы привлекли дополнительных сотрудников, чтобы быть готовыми к тому, что группа совершит правонарушение", - приводит портал слова источника.

8 декабря Соединенные Штаты применили право вето в Совете Безопасности (СБ) ООН и заблокировали подготовленный ОАЭ проект резолюции, в которой содержится требование о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. За резолюцию проголосовали 13 из 15 членов Совбеза. Как заявил 12 декабря постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, США, наложив вето на резолюцию СБ ООН по Газе, несут ответственность за каждое убийство в палестинском анклаве, так как они фактически выдали израильтянам лицензию на убийства. 13 декабря Генассамблея ООН проголосовала за принятие представленной Египтом и Мавританией резолюции с требованием о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. За документ проголосовали 153 государства, в том числе Россия. Против высказались 10 стран, в числе которых Израиль и США.