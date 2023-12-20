Мэр Хельсинки надеется, что подпавшие под санкции россияне продадут арену Helsinki Hall

Юхана Вартиайнен отметил, что новый пакет санкций ЕС против России дает шестимесячный срок для продажи арены

ХЕЛЬСИНКИ, 20 декабря. /ТАСС/. Мэр Хельсинки Юхана Вартиайнен надеется, что подпавшие под санкции Евросоюза российские владельцы крупнейшей крытой площадки Helsinki Hall продадут ее и властям не придется конфисковывать арену. Об этом он заявил в интервью газете Helsingin Sanomat.

"Нам известна организация, которая продвигает эту добровольную продажу. Принятие пакета санкций ЕС также действует как стимул для продавца", - сказал мэр Хельсинки. "Мы готовы сделать все необходимое для завершения сделки, как это сделал город с Хельсинкской верфью (принадлежала россиянам - прим. ТАСС)", - добавил Вартиайнен.

В настоящее время руководство города рассчитывает на добровольную продажу стадиона. По словам Вартиайнена, новый пакет санкций ЕС против России дает шестимесячный срок для продажи арены. Власти столицы не играют реальной роли в осуществлении сделки. Однако, по словам Вартиайнена, руководство города держат в курсе о ходе переговоров. По его словам, у всех одна цель - вернуть арену в эксплуатацию.

Helsinki Hall простаивает после начала специальной военной операции России на Украине. Ранее сообщалось, что власти Финляндии ищут способы взять этот спортивно-концертный комплекс под контроль. Как уточняет Helsingin Sanomat, введенный 18 декабря 12-й пакет санкций Евросоюза против РФ позволяет конфисковать недвижимость, принадлежащую гражданам под санкциями ЕС.

Около 45% акций компании - оператора стадиона, ранее известного как Hartwall Arena, принадлежит российским бизнесменам Роману Ротенбергу и Геннадию Тимченко. Согласно реестру акционеров, у объекта 562 владельца, однако Ротенберг и Тимченко могут принимать ключевые решения независимо от других.