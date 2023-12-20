Генпрокуратура ФРГ хочет изъять российские активы на сумму более €720 млн

Der Spiegel утверждает, что владельцем активов, о которых речь идет, является Национальный расчетный депозитарий

БЕРЛИН, 20 декабря. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Германии хочет изъять часть российских активов на сумму более €720 млн и пополнить ими госбюджет. Как сообщил на своем сайте журнал Der Spiegel, соответствующий запрос подан в суд Франкфурта-на-Майне.

В настоящий момент российские активы в ФРГ остаются замороженными.

В Генпрокуратуре подтвердили подачу запроса в суд о конфискации российских активов. В распространенном заявлении ведомства говорится, что Генпрокуратура намерена "изъять средства на счете российского финансового учреждения в банке во Франкфурте-на-Майне на сумму более €720 млн из-за попытки нарушения эмбарго, наказуемой согласно Закону о внешней торговле".

Генпрокуратура ФРГ не называет владельца средств и пишет о "российском финансовом институте". В свою очередь журнал Der Spiegel утверждает, что владельцем активов, о которых речь идет, является Национальный расчетный депозитарий. Издание пишет, что эта организация подпала под санкции ЕС в июне 2022 года и сотрудники якобы сразу же попытались перевести €720 млн со счета германской дочки JP Morgan на другой счет. Платеж не был осуществлен.

С начала специальной военной операции на Украине до февраля 2023 года власти Германии заморозили российские активы на сумму €5,32 млрд.