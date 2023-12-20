Совбез Белоруссии сообщил, что Украина на границе устраивает различные провокации

Госсекретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович также обратил внимание на эгоцентричную миграционную политику Польши и стран Балтии, которая привела к небывалому ранее насилию в отношении мигрантов на границе

МИНСК, 20 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что украинская сторона на белорусской границе проводит спланированные и спонтанные провокации.

"На южных рубежах украинской стороной продолжается установка фортификационного оборудования, а также минирование своей территории, - сказал Вольфович в интервью журналу "Национальная оборона". - При этом проводятся спланированные и спонтанные провокации, сопряженные с уничтожением и порчей белорусских объектов пограничной инфраструктуры, оскорблением и оказанием психологического давления на белорусских пограничников".

По его словам, в целом практически ежедневно органы пограничной службы Белоруссии фиксируют различного рода провокации, исходящие от стран-соседей. В частности, он отметил преднамеренные залеты беспилотных летательных аппаратов на белорусскую территорию. "В последнее время активизировались инциденты с пересечением польскими вертолетами воздушной границы, - напомнил он. - В сентябре они дважды залетали на территорию Беларуси на глубину до 2 км".

Вольфович также обратил внимание на эгоцентричную миграционную политику Польши и стран Балтии, которая привела к небывалому ранее насилию в отношении мигрантов на границе. "В прошлом году белорусская сторона пресекла более 3 тыс. попыток незаконного вытеснения беженцев с территорий сопредельных государств на нашу территорию, - отметил он. - К настоящему времени органами пограничной службы Беларуси задокументировано более 40 фактов смерти беженцев, погибших из-за жестокого обращения с ними польских, литовских и латвийских пограничников".

По словам Госсекретаря, вслед за строительством всевозможных ограждений предпринимаются дальнейшие меры по блокированию границы. "В ответ на продление Беларусью безвизового режима для граждан Польши, Литвы и Латвии правительства этих стран в текущем году в одностороннем порядке ввели ограничение пассажирских и грузовых перевозок через совместные пункты пропуска", - подчеркнул Вольфович.