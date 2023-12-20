В трех регионах на востоке и в центре Украины объявляли воздушную тревогу

Речь идет о Днепропетровской, Кировоградской и Харьковской областях

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена в трех регионах Украины.

По данным официального ресурса для оповещения, первые сирены прозвучали в 10:22 по местному времени (11:22 мск) в Днепропетровской области. Чуть позже в красной зоне оказались Кировоградская и Харьковская области. В среднем тревога длилась около 25 минут.

Также тревога была объявлена на подконтрольной украинским войскам части Запорожской области.

В новость были внесены изменения (12:14 мск) - добавлена информация об отмене тревоги.