ЕС согласовал пакт о миграции и предоставлении убежища

Речь идет либо о перемещении части нелегалов на территорию другой страны ЕС, либо о выплате компенсации за каждого отвергнутого мигранта

МАДРИД, 20 декабря. /ТАСС/. Евросоюз достиг политического соглашения по пакту о миграции и предоставлении убежища. Об этом сообщило испанское председательство в Совете ЕС в соцсети X (ранее Twitter).

По его информации, удалось достичь "прорыва в реформе по улучшению системы миграции и убежища ЕС". "Достигнуто политическое соглашение по пяти мерам нового пакта ЕС о миграции и убежище", - уточняется в публикации.

Как передает газета El Mundo, инициатива еще должна получить официальное одобрение Европарламента и членов сообщества. Новые правила должны положить конец многолетним переговорам в поисках баланса между солидарностью с государствами, которые в силу географического положения принимают больше мигрантов, и ответственностью других членов ЕС.

Отмечается, что решением стало создание механизма "гибкой солидарности", который заставит страны Евросоюза реагировать на прибытие большого числа мигрантов в какое-либо государство сообщества. Речь идет либо о перемещении части нелегалов на территорию другой страны ЕС, либо о выплате компенсации за каждого отвергнутого мигранта. Также инициатива предусматривает усиление контроля на внешних границах сообщества.