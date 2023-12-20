FT: США предлагают передать Украине активы РФ траншами через международные организации

По данным газеты, американская сторона указала, что такой шаг станет "контрмерой" в отношении России, которая может быть разрешена международным правом, если будет реализована "пострадавшими" странами

ЛОНДОН, 20 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты предлагают передать Украине замороженные активы России с помощью траншей Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на документ.

По ее данным, Вашингтон, который публично не поддержал идею конфискации активов РФ, в частном порядке предлагает способы их передачи Украине. Так, в одном из документов, попавшем в распоряжение издания, американская сторона указала, что такой шаг станет "контрмерой" в отношении России, которая может быть разрешена международным правом, если будет реализована "пострадавшими" странами. К их числу авторы инициативы относят союзников Украины, финансирующих ее экономику и вооруженные силы во время боевых действий. При этом изъятие российских активов в документе названо "авансом" в счет тех средств, которые, по версии западных государств, Россия должна будет компенсировать Украине после урегулирования конфликта.

Газета отмечает, что всего страны Группы семи, ЕС и Австралия заморозили российские активы на сумму €260 млрд. При этом в распоряжении ЕС находится примерно €210 млрд. Из них около €191 млрд управляются международной площадкой Euroclear в Бельгии, еще €19 млрд отошли Франции. Суммы, доставшиеся другим странам ЕС, значительно меньше. Кроме этих средств, еще €7,8 млрд владеет Швейцария, €4,6 млрд - США.

Как указывает Financial Times, активы Центрального банка России защищены международным законодательством и их конфискация "повлечет за собой серьезные последствия для финансовой системы" мира. "Многие страны несли потери от действий, нарушающих международное право, но никто не предлагал изымать валютные резервы. Это священные активы в мировой финансовой системе", - отметила профессор международного права Университета Вандербильта в США Ингрид Бранк. Кроме того, по ее словам, решение о конфискации активов РФ потребует изменения национального законодательства некоторых стран.

Опасения по поводу передачи Киеву активов РФ, согласно данным издания, выразили Франция, Германия и Италия. Неназванный европейский чиновник, с которым поговорила газета, объяснил это тем, что США владеют лишь небольшой долей активов, а "ЕС может потерять значительно больше". Вместо конфискации европейские страны, как пишет издание, предлагают уделить внимание другому плану, предполагающему изъятие прибыли, которую извлекает Euroclear от хранения российских активов.

Ранее Financial Times сообщала, что Еврокомиссия намерена собрать порядка €15 млрд на период до 2027 года в виде доходов от реинвестирования замороженных суверенных активов России, которые могут быть направлены на поддержку Киева, но эти планы будут зависеть от уровня банковских ставок в странах ЕС.