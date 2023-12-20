Глава МИД Британии посетит Иорданию и Египет

Дэвид Кэмерон намерен добиться перемирия в секторе Газа

ЛОНДОН, 20 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон на этой неделе совершит новую поездку на Ближний Восток, посетив Иорданию и Египет. Как говорится на сайте Форин оффиса, он обсудит с руководством этих стран шаги, необходимые для прекращения огня в секторе Газа.

"На этой неделе я отправлюсь в регион со второй поездкой, чтобы настоять на необходимости доставки в сектор Газа гуманитарной помощи и освобождения оставшихся заложников", - сказал Кэмерон, слова которого приводит ведомство. "Никто не хочет, чтобы этот конфликт длился дольше, чем это необходимо. Однако, чтобы режим прекращения огня имел эффект, он должен соблюдаться. Если в секторе Газа Израиль по-прежнему будет противостоять [радикальному палестинскому движению] ХАМАС, использующему ракеты и тактику террора, то нельзя будет добиться не только прекращения огня, но и рассчитывать на урегулирование конфликта на основе принципа двух государств в долгосрочной перспективе", - добавил он.

19 декабря президент Израиля Ицхак Герцог объявил, что его государство готово к еще одной гуманитарной паузе в секторе Газа и увеличению количества гуманитарной помощи для населения анклава, чтобы добиться освобождения удерживаемых радикалами заложников, однако ответственность в этом вопросе полностью лежит на руководстве ХАМАС.

22 ноября движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о четырехдневном гуманитарном перемирии в секторе Газа, которое вступило в силу 24 ноября. Договоренности предполагали, что в обмен на каждого отпущенного заложника из числа женщин и детей Израиль освободит из тюрем трех палестинских женщин и детей. Стороны несколько раз продлевали режим прекращения огня, однако утром 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в Газе. 5 декабря член политбюро ХАМАС Усама Хамдан заявил, что радикалы не отпустят остальных заложников, пока Израиль не прекратит агрессию в Газе.