20 декабря, 09:05,
обновлено 20 декабря, 09:15
Палестино-израильский конфликт

Reuters: новое перемирие в Газе обсуждается при посредничестве Катара и Египта

По данным агентства, в рамках нового перемирия радикальное палестинское движение ХАМАС вернет часть израильских заложников в обмен на освобождение Израилем палестинских заключенных

ЛОНДОН, 20 декабря. /ТАСС/. Интенсивные переговоры о возможности второго перемирия в секторе Газа ведутся при посредничестве Катара и Египта. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник, осведомленный о ходе переговоров.

По его данным, стороны обсуждают возможность того, что в рамках нового перемирия радикальное палестинское движение ХАМАС вернет часть израильских заложников в обмен на освобождение Израилем палестинских заключенных. Число людей, которые должны быть освобождены, еще обсуждается. 

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