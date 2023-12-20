Вольфович заявил, что НАТО расширяет инфраструктуру полигонов около границ СГ

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии сообщил, что ускоренно создаются и совершенствуются передовые плацдармы для заблаговременного размещения и хранения вооружений, боеприпасов, военной техники и запасов материальных средств

МИНСК, 20 декабря. /ТАСС/. НАТО стремительно расширяет военную инфраструктуру в Польше и стран Балтии, в том числе полигонов вблизи границ Союзного государства. Об этом заявил Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в интервью журналу "Национальная оборона".

"Ударными темпами развивается военная инфраструктура НАТО. В частности, для оперативного использования авиации практически полностью завершена модернизация большинства аэродромов Польши и стран Балтии, что обеспечивает базирование на них до 200 боевых самолетов", - подчеркнул Вольфович. По его словам, ускоренно создаются и совершенствуются передовые плацдармы для заблаговременного размещения и хранения вооружений, боеприпасов, военной техники и запасов материальных средств.

"Расширяется инфраструктура полигонов вблизи границ Союзного государства. Активно модернизируются военно-морские базы и порты в интересах повышения возможностей по приему ударных, десантных и транспортных кораблей альянса", - сказал Вольфович.

Он особо отметил темпы милитаризации Польши, вызывающие "неоднозначные оценки даже ее союзников, которые выражают опасения по поводу возможных изменений военно-политической ситуации в Европе, перераспределения сфер влияния и нарушения стратегического баланса". По словам Вольфовича, оборонные бюджеты стран ЕС и НАТО в ближайшие годы продолжат рост, прогнозируется, что в целом к 2026 году расходы на оборону в Европе увеличатся в 1,5 раза. "Главным направлением скоординированных действий НАТО как в военной, так и в политико-дипломатической сферах по-прежнему является сдерживание России, а в более долгосрочной перспективе - Китая и их союзников", - отметил Вольфович.