В Раде назначили нового представителя президента

Ей стала Галина Михайлюк, зампредседателя комитета партии "Слуга народа" по вопросам правоохранительной деятельности

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Галину Михайлюк своим представителем в Верховной раде. Соответствующий указ главы государства опубликован на его сайте.

Михайлюк была избрана депутатом Рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" и является зампредседателя комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

В начале месяца Зеленский освободил от исполнения обязанностей своего предыдущего представителя в парламенте Федора Вениславского. О причинах отставки не сообщалось.