Премьер Испании считает, что вопрос о признании Палестины нужно обсудить в ближайшие годы

Глава правительства Педро Санчес отметил, что "перспектива серьезного мира" на Ближнем Востоке подразумевает "признание существования палестинского государства, которое сосуществует в мире и безопасности с Государством Израиль"

МАДРИД, 20 декабря. /ТАСС/. Глава правительства Испании Педро Санчес считает, что парламент страны должен рассмотреть вопрос признания Палестины в течение текущего срока полномочий, который теоретически должен продлиться до 2027 года.

Как заявил премьер-министр, выступая в Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента), "перспектива серьезного мира" на Ближнем Востоке подразумевает "признание существования палестинского государства, которое сосуществует в мире и безопасности с Государством Израиль". "Я думаю, что также в какой-то момент срока полномочий нам придется обсудить вопрос о признании палестинского государства", - уточнил Санчес.

Ранее глава правительства уже говорил о том, что международному сообществу пора признать Палестину.