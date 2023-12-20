Верховный суд Белоруссии рассмотрит дело умершего в Канаде пособника нацистов Катрюка

Его посмертно будут судить по статье "Геноцид"

МИНСК, 20 декабря. /ТАСС/. Верховный суд Белоруссии принял к производству уголовное дело в отношении умершего в Канаде пособника нацистов Владимира Катрюка, которого посмертно будут судить по статье "Геноцид" Уголовного кодекса республики. Об этом сообщили в Верховном суде Белоруссии.

"Уголовное дело в отношении умершего Катрюка Владимира Константиновича, 1921 года рождения, уроженца Украинской ССР, имевшего гражданство СССР, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.127 УК (Геноцид), принято Верховным судом Республики Беларусь к своему производству для рассмотрения по первой инстанции", - отметили в судебной инстанции.

Генеральный прокурор Белоруссии 15 декабря сообщил о направлении в Верховный суд уголовного дела в отношении Катрюка, который принимал участие в сожжении белорусской деревни Хатынь в марте 1943 года. Уголовное дело состоит более чем из 30 томов.

Проведение посмертных процессов в отношении нацистских преступников стало возможным после принятия в Белоруссии соответствующего закона, который в середине июля был подписан президентом республики Александром Лукашенко.

Уроженец Северной Буковины, которая в настоящее время входит в Черновицкую область Украины, Владимир Катрюк в 1942 году вступил в организованный нацистской Германией 118-й вспомогательный батальон охранной полиции. Его подразделения участвовали в убийстве 22 марта 1943 года 149 жителей деревни Хатынь, ставшей одним из символов зверств фашистов и их пособников на белорусской земле. По свидетельствам очевидцев, Катрюк, перед сожжением Хатыни добивавший раненых жителей соседней деревни Козыри, расстреливал пытавшихся выбраться из горящего сарая хатынцев. В 1944 году он дезертировал из карательного батальона, воевал с немцами в рядах французского Сопротивления, а в 1951 году по фальшивым документам уехал в Канаду, где получил гражданство. В ходе нескольких процессов канадский суд не признал доказанным участие карателя в военных преступлениях. Незадолго до его смерти в мае 2015 года Следственный комитет РФ призвал Канаду депортировать обвиняемого в геноциде Катрюка в Россию, однако Оттава запрос проигнорировала.