МИД Эстонии выдал не менее 200 разрешений на исключение из санкций против России

По данным ERR, разрешения выдавались на основании наличия переходного периода для конкретного ограничения либо по соображениям безопасности

ВИЛЬНЮС, 20 декабря. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Эстонии с начала СВО и введения антироссийских ограничений выдало не менее 200 разрешений на исключение из санкций против РФ. Об этом сообщил портал гостелерадио республики ERR.

По его информации, разрешения выдавались на основании наличия переходного периода для конкретного ограничения либо по соображениям безопасности. Как пояснил главный специалист отдела санкций и контроля за стратегическими товарами МИД Эстонии Андреса Сиплане, значительная часть исключений была сделана для вывоза удобрений, грузы с которыми застряли в эстонских портах после введения антироссийских санкций. По мнению местных властей, они представляли опасность для окружающей среды.

18 декабря Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России в связи с ее военной операцией на Украине, в черный список попали еще 140 физических и юридических лиц.