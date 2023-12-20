АР: в США уничтожают средства защиты от COVID с истекшим сроком на десятки млн долларов

Согласно проведенному расследованию, всего в США уничтожили более 18 млн масок, 22 млн халатов и 500 тыс. перчаток

НЬЮ-ЙОРК, 20 декабря. /ТАСС/. Средства индивидуальной защиты от COVID-19 с истекшим сроком годности на десятки млн долларов уничтожают в 15 американских штатах. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

Согласно проведенному расследованию, всего в США было уничтожено более 18 млн масок, 22 млн халатов, 500 тыс. перчаток, а также других средств защиты. При этом подчеркивается, что часть штатов не предоставила агентству точных данных.

"Это истинное расточительство. Вот, что происходит, когда нет подготовки, когда у вас нет стабильной системы здравоохранения", - заявил Джордж Бенджамин, исполнительный директор Американской ассоциации общественного здравоохранения.

AP получило информацию о том, что в 2020 году за несколько месяцев было потрачено более $7 млрд на закупки средств индивидуальной защиты, аппараты искусственной вентиляции легких и других медицинских устройств. Многие штаты предприняли попытки распродать излишки медицинских средств, прежде чем истекли сроки годности. Вместе с тем большая часть запасов была выброшена из-за просрочки. Штат Мэриленд избавился от запасов на сумму более $93 млн, штат Огайо потерял $7,2 млн, в штате Нью-Йорк запасы на сумму до $1,6 млн были повреждены, их сожжение стоило администрации еще $21 тыс, а просроченные товары обошлись в $779 тыс.

Ранее газета Politico сообщала, что страны ЕС утилизировали как минимум 215 млн доз вакцин против коронавируса стоимостью €4 млрд.