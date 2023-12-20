Китайский обозреватель заявил, что Пекин особенно торжественно встретил Мишустина

Встречать премьер-министра РФ в аэропорт прибыли заместитель министра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун, посол Китая в России Чжан Ханьхуэй и посол России в Пекине Игорь Моргулов, рассказал Тан Боху

ПЕКИН, 20 декабря. /ТАСС/. Китайский общественно-политический обозреватель Тан Боху, публикующийся на интернет-платформе Sohu, обратил внимание на особенный прием премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Пекине.

"Встречать его [Мишустина] в аэропорт прибыли заместитель министра иностранных дел Китая Сунь Вэйдун, посол Китая в России Чжан Ханьхуэй и посол России в Китае Игорь Моргулов. Кроме того, китайская сторона также расстелила красную дорожку и подготовила почетный караул в аэропорту. Можно сказать, что форма приема Мишустина в Китае уступает только тому, как принимают Путина", - пишет Тан Боху.

Он отметил, что во время приема госсекретаря США Энтони Блинкена в Китае в июне его встречал в аэропорту директор департамента Северной Америки и Океании МИД КНР, при этом в аэропорту не было ни красной дорожки, ни почетного караула. Последующие приемы министра финансов США Джанет Йеллен, министра торговли США Джины Раймондо и лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера "также были относительно скромными, без красной дорожки и почетного караула".

Публицист указывает, что глава правительства РФ за семь месяцев два раза посещает Китай - "это очень редкая ситуация в истории современной дипломатии". "Это показывает, что России действительно есть что обсудить с Китаем, и многие важные вопросы должны решаться лично премьер-министром", - пишет автор.

19-20 декабря состоялся визит премьер-министра РФ Мишустина в Пекин. Ранее он встретился с премьером Госсовета Ли Цяном. Они провели 28-ю регулярную встречу глав правительств России и Китая. После этого Мишустин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.