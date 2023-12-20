На Украине хотят обязать работодателей доставлять уклонистов в военкоматы

Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо напомнил, что уклонистом считается тот военнообязанный гражданин, который при смене места жительства в семидневный срок не встал на учет

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Владельцев предприятий на Украине могут обязать лично доставлять в территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата) их сотрудников, которые переехали из других городов и не встали на воинский учет. Об этом заявил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

"Сейчас работает электронный реестр военнообязанных "Оберег". Но он еще не синхронизирован с другими государственными реестрами. Когда соответствующий законопроект будет принят, <...> будут синхронизированы разные существующие базы данных. И мы будем видеть, например, что гражданин был зарегистрирован в Киеве, но сейчас он работает во Львове. <...> Тогда будет просто обращение к владельцу его предприятия любой формы собственности, что данному гражданину необходимо явиться в Лычаковский ТЦК города Львова. И руководитель предприятия будет обязан лично доставить этого военнообязанного в ТЦК", - сказал Фитьо в интервью агентству РБК-Украина.

Он напомнил, что уклонистом считается тот военнообязанный гражданин, который при смене места жительства в семидневный срок не встал на учет. Фитьо рассказал, что сейчас уже переведены в электронную форму базы данных ТЦК, что позволяет вручать повестки военнообязанным в любой точке страны, так как сотрудники военкоматов могут видеть личные дела, заведенные в других регионах.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им, за несколькими исключениями, запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых общественных местах. По данным украинских СМИ, большое число мужчин месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий.

Мобилизация уже привела к многочисленным скандалам. В СМИ регулярно появляются истории о том, как военкомы применяют силу в отношении граждан при вручении повесток, как под мобилизацию подпадают люди, непригодные к службе по состоянию здоровья, а также о том, как депутаты и чиновники уклоняются от нее и вывозят за границу сыновей призывного возраста.

Сейчас на Украине готовят законопроект, который внесет изменения в правила проведения мобилизации. Окончательной версии документа пока нет, но вокруг предлагаемых в нем инициатив, о которых сообщали СМИ со ссылками на свои источники, а также депутаты Рады, уже возникло множество дискуссий. При этом президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции 19 декабря заявил, что военные предлагают мобилизовать дополнительно 450-500 тыс. человек.