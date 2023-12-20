В Марокко считают, что альтернативы созданию независимого палестинского государства нет

Рабат выступил за достижение политического урегулирования палестинской проблемы на основе международно признанных резолюций

МАРРАКЕШ, 20 декабря. /ТАСС/. Марокко выступает за достижение политического урегулирования палестинской проблемы на основе международно признанных резолюций. Об этом заявил глава МИД Марокко Насер Бурита, открывая в Марракеше VI сессию Российско-арабского форума сотрудничества на уровне министров иностранных дел. В мероприятии принимает участие глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Наша встреча проходит на фоне агрессии в секторе Газа, жертвами которой стали тысячи людей. Король Марокко Мухаммед VI выступает за скорейшее прекращение огня, деэскалацию в целях обеспечения защиты гражданского населения, доставки гуманитарной помощи в достаточных количествах для жителей сектора Газа", - отметил Бурита.

По его словам, Рабат выступает за "достижение политического урегулирования палестинской проблемы на основе международно признанных резолюций".

"Нет никакой альтернативы созданию независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Нет никакой альтернативы укреплению палестинской власти во главе с действующим президентом Махмудом Аббасом. Нет никакой альтернативы выстраиванию диалога на основе уважения международного права", - заявил марокканский министр.