Медведчук заявил, что Зеленский на пресс-конференции был как невыучивший урок школьник

Экс-политик отметил, что спустя всего несколько дней после прямой линии с Путиным украинский президент провел свою пресс-конференцию, однако от этого контраст между главами двух государств и их приоритетами стал лишь более очевидным

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский после пресс-конференции российского лидера Владимира Путина "засуетился и через пять дней тоже вышел к журналистам", однако "выглядел опоздавшим на урок, который не выучил". Такое мнение высказал бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, ныне возглавляющий движение "Другая Украина".

В своей авторской колонке на платформе "Смотрим.ру" он отметил, что спустя всего несколько дней после прямой линии с Путиным Зеленский провел свою пресс-конференцию, однако от этого контраст между главами двух государств и их приоритетами стал лишь более очевидным. "Президент России не кривляется, не красуется и не пытается бросать пыль в глаза. Он основательно строит свою страну, думая о нуждах и проблемах своих граждан, а вот Зеленский свою страну разрушает и гонит на кровавую бойню за интересы других стран", - отметил Медведчук.

По его словам, трудно предположить, чтобы Зеленский "занялся бы экономикой регионов, их социальной сферой, взаимоотношением с центром, экспериментами в управлении и развитии". "В Киеве на украинских граждан вывалили тонны самопиара профессионального комика, но никакого внимания к простым гражданам у Зеленского не было. Он просто обещал и призывал верить ему", - продолжил Медведчук.

Политик считает, что "гражданам Украины нужно выбирать с кем они". "С нацистом и русофобом Зеленским, который смертями и нищетой украинцев оплачивает личную политическую карьеру, или с братским народом России, руководитель которой призывает бороться с нацистской нечистью, вытягивающей жизнь и историческую память из украинского народа. Хотят ли они умирать во имя интересов НАТО или жить в мире и согласии с россиянами, что было на протяжении многих веков. И пресс-конференция Владимира Путина подтолкнет многих граждан Украины к правильному, исторически проверенному выбору", - заключил Медведчук.