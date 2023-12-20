Глава МИД Израиля выступил за полное экономическое размежевание с сектором Газа

По мнению Эли Коэна, после атаки 7 октября еврейское государство больше не может продолжать прежнюю политику

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 декабря. /ТАСС/. Израиль должен прийти к полному экономическому размежеванию с сектором Газа. Такое мнение выразил глава МИД еврейского государства Эли Коэн по прибытии с визитом на Кипр.

"На пути к экономическому размежеванию с сектором Газа! Я сейчас прибыл на Кипр с важным визитом, чтобы продвигать экономическое разделение между Израилем и сектором Газа", - написал он на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

По мнению Коэна, после атаки, совершенной 7 октября вооруженными сторонниками палестинского радикального движения ХАМАС, Израиль не может больше продолжать прежнюю политику, когда, в частности, тысячам жителей сектора Газа выдавались разрешения на работу на израильской территории. "Ни при каких условиях мы не можем вернуться к действительности, которая предшествовала смертоносной террористической атаке 7 октября", - подчеркнул министр.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.