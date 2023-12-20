Нацполиция Украины объяснила обыски в горсовете Ужгорода расследованием дела о коррупции

По данным Нацполиции, фигуранты дела "наладили схему по хищению бюджетных средств при проведении капитального ремонта зданий коммунального предприятия"

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Обыски в Ужгородском горсовете были проведены в рамках расследования дела о коррупции при выполнении ремонта зданий одного из местных предприятий, его фигурантам уже предъявлены обвинения. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

В среду об обысках в горсовете Ужгорода проинформировал украинский журналист Виталий Глагола. По его словам, следственные действия провели в департаменте городской инфраструктуры, КП "Коммунальное дорожно-эксплуатационное предприятие" и в отделе, отвечающем за капитальное строительство.

"Проведение ремонтных работ с убытком в 700 тыс. гривен (почти $18,8 тыс.): должностным лицам Ужгородского городского совета и подрядчику предъявлено обвинение. Среди подозреваемых начальник отдела одного из департаментов и директор коммунального предприятия, а также физическое лицо-предприниматель", - говорится в сообщении в Telegram-канале Нацполиции.

Утверждается, что фигуранты дела "наладили схему по хищению бюджетных средств при проведении капитального ремонта зданий коммунального предприятия".

Вопрос борьбы с коррупцией стоит на Украине очень остро. Западные партнеры, от финансовой и военной помощи которых зависит Киев, ожидают от украинских властей реальных результатов, а также настаивают на большей автономии Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Политики из США и ЕС открыто заявляют, что будут жестко контролировать расходование выделяемых Украине средств. Согласно оценкам наблюдателей, экспертов и украинских СМИ, действия властей страны, преподносящиеся как борьба с коррупцией, являются лишь показательными акциями, за которыми стоит передел сфер влияния и денежных потоков, а сама коррупция продолжает процветать почти во всех сферах.