Киевляне в сюжете на подвластном Кличко канале раскритиковали пресс-конференцию Зеленского

Киевский международный институт социологии ранее опубликовал данные опроса, согласно которому доверие граждан Украины практически ко всем ключевым социальным институтам упало в декабре 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Подконтрольный мэру Киева Виталию Кличко телеканал "Киев-24" показал сюжет, где жители украинской столицы выразили недовольство неконкретными заявлениями президента Владимира Зеленского по вопросу мобилизации и планами относительно возрастной планки призыва, прозвучавшими на пресс-конференции. Видео опубликовано в Telegram-канале "Киев-24".

"Не было ясности. Все тезисы - из предыдущих лет. Не было конкретики. Хотелось бы услышать конкретные ответы по решению проблемы с мобилизацией. В 2019 году, когда Зеленский стал президентом, он много чего обещал", - сказал один из жителей украинской столицы журналисту телеканала.

Другому горожанину не понравился "тон, с которым он [Зеленский] говорил о военных". "Я так понимаю, что недопонимание [между Зеленским] и [главкомом ВС Украины Валерием] Залужным действительно существует", - считает он.

Еще один киевлянин высказался о принятом Верховной радой законопроекте о снижении предельного возраста призыва с 27 до 25 лет. На пресс-конференции Зеленский заявил, что готов подписать документ, если ему будут представлены аргументы в пользу законопроекта. "Мне кажется, 25-летних мужчин лучше не трогать - это генофонд нации", - указал киевлянин.

18 декабря Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал данные опроса, согласно которому доверие граждан Украины практически ко всем ключевым социальным институтам упало в декабре текущего года по сравнению с декабрем 2022 года. Так, доверие населения к Зеленскому снизилось с 84% в декабре 2022 до 62% сейчас, при этом число тех, кто не доверяет главе государства, увеличилось с 5% до 18%. По мнению исполнительного директора КМИС Антона Грушецкого, нарастание критики и снижение доверия власти, скорее всего, являются следствием, с одной стороны, ложных ожиданий на этот год и, с другой стороны, претензиями по эффективности и прозрачности деятельности.

Конфликт Зеленского и Кличко

Украинские СМИ неоднократно сообщали о конфликте Кличко с офисом президента Украины. Так, власти страны обвиняли мэра Киева в проблемах с электричеством и отоплением, недостаточном количестве общественных пунктов обогрева, в неудовлетворительной работе убежищ в столице.

Летом этого года активно циркулировали слухи, что Зеленский на фоне скандала из-за неудовлетворительного состояния бомбоубежищ воспользуется ситуацией для отстранения Кличко от должности главы киевской городской администрации. Однако кабмин ограничился объявлением ему выговора и увольнением нескольких глав районных администраций Киева. Также были отправлены под домашний арест по обвинению в служебной халатности два чиновника горадминистрации. Издание "Страна" сообщало, что увольнение Кличко решили отложить, опасаясь реакции Запада.

В свою очередь Кличко обвинял руководство Украины в использовании правоохранительных органов для политической борьбы и чрезмерном стремлении к централизации власти. 2 декабря в интервью немецкому журналу Der Spiegel он заявил, что Украина движется к авторитаризму, а из-за действий Зеленского в стране почти не осталось независимых институтов власти. После этого в интервью швейцарскому изданию 20 Minuten мэр Киева выразил мнение, что Зеленский платит за свои ошибочные решения, поэтому снижение его популярности как политика неудивительно. Кличко считает, что за давлением стоит желание команды Зеленского скомпрометировать его как потенциального конкурента на будущих выборах главы государства.