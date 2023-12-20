Лукашенко поддержал продление на 2024 год въезда без виз для граждан Латвии, Литвы, Польши

В президентской пресс-службе отметили, что решение демонстрирует открытость Белоруссии к восстановлению нормального равноправного взаимодействия с соседними государствами

МИНСК, 20 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал продление на 2024 год безвизового режима въезда для граждан Латвии, Литвы и Польши. Об этом сообщил близкий к президентской пресс-службе Telegram-канал "Пул Первого".

"МИД внесено предложение о продлении на 2024 год безвизового режима въезда, действующего с Латвийской Республикой, Литовской Республикой и Республикой Польша. Первый (имеется в виду президент - прим. ТАСС) поддержал", - говорится в сообщении.

В президентской пресс-службе немногим позже отметили, что решение демонстрирует открытость Белоруссии к восстановлению нормального равноправного взаимодействия с соседними государствами. "Введение безвизового режима позволяет демонстрировать открытость Республики Беларусь к восстановлению нормального равноправного взаимодействия с соседними государствами, сохранять связи с белорусским национальным меньшинством, преодолевать информационную блокаду со стороны политических элит соседних стран посредством межличностных коммуникаций", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что безвизовый порядок въезда в Белоруссию для граждан Литвы и Латвии, а также лиц, имеющих статус негражданина Латвии, был введен с 15 апреля 2022 года, а с 1 июля 2022 года - для граждан Польши. В декабре 2022 года безвизовый порядок въезда для указанных граждан был продлен на 2023 год. "Действие безвизового режима в 2022-2023 годы показало устойчивый интерес жителей сопредельных государств к посещению Республики Беларусь, несмотря на препятствия и ограничения со стороны руководства Литвы, Латвии и Польши", - говорится в сообщении.