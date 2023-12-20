В ООН заявили, что половина жителей Газы страдает от голода

В управлении организации по координации гуманитарных вопросов добавили, что 90% не получают регулярного питания

ЖЕНЕВА, 20 декабря. /ТАСС/. Половина жителей сектора Газа страдает от сильного голода, 90% не получают регулярного питания. Об этом сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов со ссылкой на Всемирную продовольственную программу (ВПП).

Согласно заявлению регионального директора ВПП по Ближнему Востоку и Северной Африке Коринн Фляйшер, 50% населения Газы находится в состоянии крайнего или сильного голода, а 90% жителей регулярно остаются без еды в течение целого дня. За последние 70 дней в Газу поступило лишь 10% продовольствия, необходимого для 2,2 млн жителей анклава. Ситуация в северной части анклава считается катастрофической.

17 декабря член политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Халил аль-Хайя сказал, что для населения осажденного сектора Газа 100 грузовиков гуманитарной помощи в день недостаточно. По его мнению, "жителям сектора нужны сотни грузовиков гуманитарной помощи в сутки". 14 декабря заместитель исполнительного директора ВПП Карл Скау заявил, что ООН изучает данные об использовании голода в качестве оружия в палестино-израильском конфликте, но еще не пришла к окончательному заключению.