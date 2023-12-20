В ФРГ не нашли доказательств нападения на лидера АдГ

Прокуратура прекратила расследование по делу

БЕРЛИН, 20 декабря. /ТАСС/. Прокуратура города Ингольштадт (федеральная земля Бавария) прекратила расследование по делу сопредседателя партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупаллы, так и не найдя подтверждений, что он мог стать жертвой нападения. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на заявление прокуратуры.

"Следствие не выявило каких-либо конкретных доказательств, что во время предвыборной кампании или непосредственно перед мероприятием в рамках этой кампании было совершено нападение", - отметили в ведомстве.

Хрупалла был госпитализирован 4 октября и выписан спустя несколько дней. По данным полиции, ему потребовалась медицинская помощь прямо перед началом выступления на митинге в Ингольштадте. На теле политика был обнаружен след от укола глубиной 4 мм. В его крови так и не было выявлено никаких посторонних субстанций.