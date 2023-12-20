Президенты Франции и Чехии обсудили ситуацию на Украине и Ближнем Востоке

Эмманюэль Макрон в свою очередь также подчеркнул заинтересованность обеих стран в развитии мирного атома

ПАРИЖ, 20 декабря. /ТАСС/. Президенты Франции Эмманюэль Макрон и Чехии Петр Павел обсудили ситуацию на Украине и Ближнем Востоке, взаимодействие своих стран в сфере атомной энергетики, вопросы борьбы с нелегальной миграцией и климатическими изменениями. Об этом сообщило информационное агентство ЧТК.

"Наши взгляды очень близки по вопросу значимости расширения Евросоюза за счет вступления в сообщество новых государств", - процитировало агентство слова Павела, начавшего в среду двухдневный рабочий визит во Францию.

Макрон в свою очередь подчеркнул заинтересованность обеих стран в развитии мирного атома. "Отношения наших государств сильны и тем, что мы взаимодействуем в сфере [строительств] АЭС, а также [развитии] высокоскоростных железных дорог", - отметил французский лидер. Париж и Прага, как сказал он, являются партнерами в науке и культуре.

Президенты Франции и Чехии, согласно агентству, в ходе переговоров выразили поддержку Украине.