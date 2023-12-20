Глава МИД Египта обсудил с Лавровым совместные экономические проекты и ситуацию в Газе

Встреча глав внешнеполитических ведомств состоялась на полях Российско-арабского форума сотрудничества

КАИР, 20 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Египта Самех Шукри обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым совместные проекты двух стран в различных отраслях экономики, а также ситуацию в секторе Газа. Встреча глав внешнеполитических ведомств состоялась на полях Российско-арабского форума сотрудничества, который проходит в городе Марракеш, сообщила пресс-служба египетского МИД.

"Министр [иностранных дел Египта Самех] Шукри в ходе переговоров со своим российским коллегой затронул различные аспекты сотрудничества между двумя странами, а также их совместные проекты, в первую очередь, проект строительства АЭС Эд-Дабаа и российской промзоны в экономической зоне Суэцкого канала. Глава МИД Египта также выразил глубокую заинтересованность в сохранении объемов туристического потока из России, поскольку именно Египет является одним из приоритетных направлений для российских туристов", - говорится в сообщении, опубликованном на странице пресс-службы МИД арабской республики в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Министр иностранных дел Египта также затронул палестинский вопрос <...> и подчеркнул необходимость немедленного прекращения огня и разрешения поставок в Газу гуманитарной помощи, а также достижения окончательного решения данного вопроса путем создания независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. <...> Глава МИД Египта также высоко оценил твердую позицию России в палестинском вопросе, а также ту точку зрения, которой Москва придерживается в последнее время в связи с последним кризисом в Газе", - добавили в МИД.

Кроме того, стороны обсудили ситуацию в других ближневосточных странах, таких как Йемен, Ливия, Сирия и Судан.

Ранее в среду в МИД РФ сообщили, что Лавров и Шукри обменялись мнениями о катастрофической гуманитарной ситуации в секторе Газа и призвали к скорейшему прекращению огня в зоне боевых действий. Лавров также выразил египетскому коллеге признательность за оказание содействия в обеспечении безопасного выезда российских граждан с территории анклава. Наконец, стороны затронули комплекс вопросов дальнейшего укрепления многопланового российско-египетского сотрудничества, включая поддержание активного политического диалога и взаимодействия в БРИКС, ООН и на других международных площадках.