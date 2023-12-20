FT: коалиция под эгидой США создаст безопасный коридор в Красном море

По информации издания, план заключается в том, чтобы корабли НАТО обеспечивали бы их комплексную защиту от атак беспилотных летательных аппаратов и ракет, которые запускают с территории Йемена мятежники-хуситы

ЛОНДОН, 20 декабря. /ТАСС/. Безопасный коридор для навигации будет создан международной коалицией по обеспечению безопасности судоходства в Красном море, которая формируется под эгидой Соединенных Штатов. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на три источника.

По информации издания, нынешний план заключается не в том, чтобы торговые суда, которые идут через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, сопровождались по отдельности, но чтобы корабли НАТО обеспечивали бы их комплексную защиту от атак беспилотных летательных аппаратов и ракет, которые запускают с территории Йемена мятежники-хуситы. После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа они заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена.

При этом Financial Times пишет, что планирование операции находится на начальной стадии, и что возможны изменения.

В ответ на действия хуситов власти США объявили о формировании международной коалиции и подготовке операции по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море. В число участников операции, как ранее сообщил Пентагон, должны войти Бахрейн, Великобритания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова и Франция.