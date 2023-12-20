Эксперт: разговоры о членстве Украины в ЕС нужно вести после урегулирования конфликта

По словам политолог Харри ван Боммела, присоединение в 2004 году разделенного Кипра показало, что членство в ЕС не способствует разрешению конфликтов

ГААГА, 20 декабря. /ТАСС/. Разговоры о членстве Украины и Молдавии в ЕС нужно вести только после урегулирования конфликтов в этих странах. Такое мнение высказал в авторской колонке в газете Trouw политолог и бывший депутат голландского парламента от Социалистической партии Харри ван Боммел.

По его словам, присоединение в 2004 году разделенного Кипра показало, что членство в ЕС не способствует разрешению конфликтов. "Однако из этой истории не было извлечено уроков, поскольку теперь ускоренными темпами осуществляются шаги для принятия в ЕС Украины и Молдавии, - подчеркнул эксперт. - Это создает риск того, что ЕС путем расширения вновь импортирует конфликт".

"На бумагах Еврокомиссии Украина добивается прогресса, но реальность совершенно иная, - обратил внимание ван Боммел. - Страна втянута в кровавую войну, держится в основном на военной экономике, все еще имеет системную коррупцию и не может быть достоверно оценена по критериям вступления в ЕС".

Ситуация в Молдавии отличается, продолжил он. Страна добилась определенных успехов в реформировании судебной системы, борьбе с коррупцией и участии населения в процессах принятия решений. "Однако эти оценки не относятся к непризнанному Приднестровью, - заметил бывший депутат. - В октябре я посетил Приднестровье, чтобы понаблюдать за общественно-политической ситуацией в регионе. Я обнаружил спокойный район размером с голландскую провинцию с полмиллиона жителей. Основной язык в нем - русский, валюта - рубль, религия - православие, у них имеются собственные правительство и парламент". Еврокомиссия считает, что Приднестровье должно получить специальный статус в пределах признанных границ Молдавии, однако ван Боммел уверен, что мирное и долгосрочное решение по данному вопросу невозможно без согласия людей в регионе, которые, в свою очередь, не чувствуют себя связанными с Молдавией по другую сторону реки Днестр.

"Для Кипра переговоры о вступлении юридически касались всей территории, - подытожил он. - Фактически же членство распространяется только на южную часть. Такая же ситуация сейчас складывается в отношении Украины и Молдавии. Переговоры с обеими странами будут проходить так, как если бы они были унитарными государствами, хотя на самом деле они уже таковыми не являются. Реальные факты игнорируются, и это не способствует достижению прочного мира. Для обеих стран было бы лучше сначала прийти к устойчивому решению конфликтов, принимая во внимание пожелания населения".