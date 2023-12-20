Нидерланды дополнительно выделили €25 млн на гуманитарную помощь сектору Газа

Выделенные средства пойдут на еду, воду, медицинскую помощь и топливо

ГААГА, 20 декабря. /ТАСС/. Нидерланды выделяют дополнительные €25 млн на гуманитарную помощь палестинскому гражданскому населению в секторе Газа. Об этом сообщил и.о. министра внешней торговли и развития сотрудничества Джеффри ван Леувен в ходе визита в Египет. Его слова приводит пресс-служба голландского правительства.

"Ситуация в Газе ужасная, а потребности огромны, - отметил он. - Мои три приоритета - это полный гуманитарный доступ, существенное увеличение объемов помощи, включая столь необходимое топливо для населения Газы, безопасность сотрудников гуманитарных организаций в Газе. На это направлены все усилия правительства".

Выделенные средства пойдут на еду, воду, медицинскую помощь и топливо. Из €25 млн €15 млн будут направлены Красному Кресту и €10 млн - Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ.

Ранее Нидерланды уже выделяли €25 млн на оказание гуманитарной помощи сектору Газа в дополнение к €51 млн на сотрудничество в целях развития и гуманитарную помощь палестинцам, запланированным на этот год.