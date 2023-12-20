Хуситы обвинили США в стремлении к "милитаризации" Красного моря

По словам лидера йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" Абделя Малека аль-Хуси, действия Вашингтога не направлены на защиту международного судоходства в Баб-эль-Мандебском проливе

ДУБАЙ, 20 декабря. /ТАСС/. Лидер йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) Абдель Малек аль-Хуси обвинил Соединенные Штаты в стремлении "милитаризировать" Красное море. Выступление аль-Хуси транслировал телеканал Al Masirah.

"Действия США не направлены на защиту международного судоходства в Баб-эль-Мандебском проливе. Самую серьезную опасность [для навигации представляют] действия США, которые стремятся к милитаризации Красного моря", - подчеркнул лидер "Ансар Аллах".

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. С середины ноября несколько коммерческих и военных судов в Красном море подверглись атакам с подконтрольной "Ансар Аллах" территории. Кроме того, хуситы захватили грузовое судно Galaxy Leader, на борту которого находились более 20 членов экипажа.

В ответ на действия хуситов власти США объявили о формировании международной коалиции и подготовке операции по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море. В число участников операции должны войти Бахрейн, Великобритания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова и Франция. В свою очередь официальный представитель движения Мухаммед Абдель Салям заявил ТАСС, что создание коалиции не повлияет на решение хуситов атаковать коммерческие суда, связанные с Израилем.