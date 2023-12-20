В Белом доме заявили о ходе переговоров по гуманитарной паузе в Газе

Во время нее должны быть освобождены удерживаемые радикальным движением ХАМАС заложники, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Стороны ведут серьезные переговоры по гуманитарной паузе в секторе Газа, во время которой должны быть освобождены удерживаемые радикальным движением ХАМАС заложники. Об этом заявил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Идут очень серьезные переговоры [по установлению новой гуманитарной паузы с дальнейшим освобождением удерживаемых ХАМАС заложников]", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом Кирби добавил, что не может сообщить каких-либо подробностей, отметив, что, в частности, США начали работу по этой теме сразу же после завершения предыдущей гуманитарной паузы.