Иран направил Германии ноту протеста после приговора суда ФРГ по делу о поджоге синагоги

МИД ФРГ ранее сообщило о вызове поверенного в делах Ирана в связи с приговором по делу о попытке поджога синагоги в германском городе Бохум в ноябре 2022 года, в котором виновным признан местный житель иранского происхождения

ДУБАЙ, 20 декабря. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Германии в Тегеране и вручило ему ноту протеста. Об этом говорится в заявлении, распространенном на официальном сайте иранского ведомства.

Во вторник внешнеполитическое ведомство ФРГ сообщило о вызове поверенного в делах Ирана в связи с приговором по делу о попытке поджога синагоги в германском городе Бохум в ноябре 2022 года, в котором виновным признан местный житель иранского происхождения. По информации немецкого суда, "запланированное нападение <...> связано с иранским государственным органом".

В пресс-релизе иранского МИД сообщается, что посол ФРГ в Тегеране Ханс-Удо Муцель был вызван в ведомство "после публикации новостей о необоснованном обвинении суда в Германии против нашей страны, а также после недопустимых действий МИД ФРГ и вызова временного поверенного в делах исламской республики Иран [в Германии]".

Ранее журнал Der Spiegel сообщил, что Высший земельный суд Дюссельдорфа после рассмотрения дела 36-летнего мужчины о поджоге в Бохуме приговорил его к двум годам и девяти месяцам лишения свободы. Нападение было направлено на синагогу, но поразило школу. Местный житель иранского происхождения был признан виновным в сговоре с целью совершения поджога при отягчающих обстоятельствах и попытке поджога. Суд посчитал доказанным, что мужчина организовал преступление в ноябре 2022 года с "покровителем" в Иране. Однако нападение было остановлено на месте из-за "боязни быть обнаруженным", а зажигательное устройство было брошено в соседнюю школу.