Консультативный совет глав ЦИК стран СНГ будет наблюдать за выборами президента России

20 декабря в формате видео-конференц-связи состоялось очередное заседание Консультативного совета руководителей избирательных органов государств - участников СНГ

ТАШКЕНТ, 20 декабря. /ТАСС/. Консультативный совет глав Центризбиркомов стран - членов Содружества независимых государств обсудил вопросы участия в наблюдении за предстоящими выборами президента Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК Узбекистана.

По ее данным, 20 декабря в формате видео-конференц-связи состоялось очередное заседание Консультативного совета руководителей избирательных органов государств - участников СНГ.

"На заседании обсуждено предстоящее участие членов Консультативного совета в наблюдении за выборами депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, которые состоятся 25 февраля 2024 года, и выборами Президента Российской Федерации 17 марта 2024 года", - говорится в сообщении.

В ходе заседания совета, в котором приняли участие представители Армении, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и Российской Федерации, также был утвержден регламент работы Консультативного совета. Документ предусматривает пять разделов и определяет порядок работы Консультативного совета, организации и проведения его заседаний, процедуру подготовки и принятия документов, вносимых на рассмотрение Консультативного совета, исполнения принятых решений.

Следующее заседание Консультативного совета руководителей избирательных органов государств - участников СНГ в Республике Узбекистан пройдет во втором полугодии 2024 года.

Решение о создании Консультативного совета глав ЦИК стран СНГ было принято 14 октября 2022 года в Астане на саммите глав государств - членов Содружества. Первое заседание под председательством Узбекистана состоялось в июле этого года.