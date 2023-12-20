Правительство Чехии одобрило концепцию модернизации ВС до 2035 года

Документ предусматривает, что к концу предстоящего десятилетия в армии будет находиться только техника западного производства

ПРАГА, 20 декабря. /ТАСС/. Правительство Чехии одобрило разработанную министерством обороны концепцию модернизации армии республики до 2035 года. Об этом сообщило информационное агентство ČTK.

Концепцией предусматривается, что к концу предстоящего десятилетия в армии будет находиться только техника западного производства, а с внедрением передовых технологий процессы взаимодействия подразделений будут оптимизированы до максимума. В документе определено, какие виды техники должны поступить в войска.

Предусматривается ускоренная закупка наиболее современных танков, бронетранспортеров и истребителей. Речь идет, в частности, о шведской БМП CV90, израильских системах ПВО Spyder и сверхзвуковых истребителях американского производства F-35. На реализацию этой цели в ближайшие семь лет планируется потратить 60% средств, выделяемых из госбюджета министерству обороны.

Принятие концепции стало вынужденным ответом Чехии, согласно представителям министерства обороны, на действия РФ на Украине. Ее главная цель - модернизация комплектуемой на контрактной основе армии, которая сможет обеспечить совместно с государствами-союзниками по НАТО эффективную оборону республики в возможном конфликте с высокоразвитым противником, оснащенным ядерным оружием.